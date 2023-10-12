В Севастополе вслед за Крымом снизят цены на топливо

В Севастополе, как и на территории Республики Крым, достигнута договоренность о снижении цены на дизельное топливо и бензин. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.

"Продолжаем совместную с Сергеем Валерьевичем Аксеновым работу по стабилизации цен на топливо. На всем полуострове цены должны быть не выше уровня Краснодарского края. Начиная с 00:00 субботы, 14 октября, на заправках стоимость дизеля составит 66,80 руб. за литр, 95-го бензина – 59,80 руб., 92-го бензина – 55,80 руб.", – написал он в Telegram-канале.

Ранее о снижении цен на топливо, начиная с 14 октября сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, крымские власти достигли соглашения о снижении цен в результате переговоров с ведущими топливными компаниями региона.