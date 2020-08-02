В Севастополе вспоминают погибших подводников "Курска"

12 августа исполняется 20 лет со дня гибели атомной подводной лодки "Курск". Тогда, в 2000 году на боевом посту скончались 118 человек, в их числе 17 севастопольцев. Родные и коллеги погибших пришли сегодня к мемориалу на кладбище Коммунаров, чтобы почтить память моряков.

Среди родственников – родители, дети, жены подводников. Многие с трудом сдерживают слезы. Всех моряков с "Курска" посмертно наградили Орденами мужества, однако родственникам и друзьям вот уже 20 лет в этот день не до орденов и наград. "Муж с детства хотел быть моряком, но на подводной лодке оказался случайно. Он окончил Нахимовское училище и должен был служить на надводных кораблях, он был ракетчиком. Однако так судьба распорядилась, что он попал на подводную лодку. Не знаю, почему так произошло", – сообщила РИА Новости Крым Оксана Силогава – вдова погибшего капитана 3-го ранга Андрея Силогавы.