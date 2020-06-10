В Севастополе второй раз за два месяца пройдет парад военных кораблей

Формирование парадной линии завершится 19 июня 2020 года, корабли простоят в бухте до 24 июня. В акватории Севастопольской бухты в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне снова выстроится парад военных кораблей Черноморского флота.

На всех кораблях одновременно с поднятием Андреевского флага будут подняты праздничные флаги расцвечивания, а в вечернее время контуры кораблей подсветят праздничной иллюминацией. Также корабли ЧФ выстроятся в Новороссийске. Уже будет второй раз за два месяца, когда жители Севастополя смогут увидеть торжественный строй в бухте – 9 мая 2020 года корабли уже выходили в подобную парадную линию. Как рассказал РИА Новости Крым ранее, масштабные празднования 75-летия Победы в России перенесены в этом году на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Этот день официально объявлен нерабочим. В Крыму парад Победы с военной техникой и военнослужащими состоится в Симферополе, Севастополе и Керчи.