В Севастополе введен четвертый класс пожарной опасности: что это значит

В Севастополе установлен четвертый класс пожарной опасности. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, уточнив, что в связи с новым особым режимом можно и нельзя делать в лесах и на территориях, особо подверженных угрозе пожаров.

Как рассказали в ведомстве, в лесничествах усилены дежурства, а особо опасные в пожарном отношении территории дополнительно патрулируют мобильные группы МЧС.

"Посещение лесов еще не запрещено. Разводить огонь для приготовления пищи можно на предусмотренных для этого специально оборудованных территориях, а также в разрешенных местах – вдали от лесов. Строго запрещены костры будут, когда начнет действовать особый противопожарный режим. Он может быть скоро введен, как только резко и надолго установится сухая и жаркая погода, как в Севастополе и бывает к концу мая. Тогда будут введены и ограничения на посещение лесов", – пояснили РИА Новости Крым в пресс-службе ведомства.