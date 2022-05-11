Новости Крыма

В Севастополе введен четвертый класс пожарной опасности: что это значит

11 мая 2022, 16:39Общество

5

В Севастополе установлен четвертый класс пожарной опасности. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, уточнив, что в связи с новым особым режимом можно и нельзя делать в лесах и на территориях, особо подверженных угрозе пожаров.

Как рассказали в ведомстве, в лесничествах усилены дежурства, а особо опасные в пожарном отношении территории дополнительно патрулируют мобильные группы МЧС.

"Посещение лесов еще не запрещено. Разводить огонь для приготовления пищи можно на предусмотренных для этого специально оборудованных территориях, а также в разрешенных местах – вдали от лесов. Строго запрещены костры будут, когда начнет действовать особый противопожарный режим. Он может быть скоро введен, как только резко и надолго установится сухая и жаркая погода, как в Севастополе и бывает к концу мая. Тогда будут введены и ограничения на посещение лесов", – пояснили РИА Новости Крым в пресс-службе ведомства.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Май 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх