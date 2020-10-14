В Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за нехватки воды

В Севастополе введен режим повышенной готовности из-за водного дефицита. Об этом сообщает пресс-служба правительства. По данным властей, запасов воды городу хватит на 81 день, если в ближайшее время не будет осадков.

"В настоящий момент запасы Чернореченского водохранилища составляют 16,8 млн куб м воды. Если 7 млн куб м неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя, с учетом того, что до конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день", – сообщил и. о. вице-губернатора города Владимир Базаров на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.