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В Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за нехватки воды

В Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за нехватки воды

14 октября 2020, 09:56Общество

В Севастополе введен режим повышенной готовности из-за водного дефицита. Об этом сообщает пресс-служба правительства. По данным властей, запасов воды городу хватит на 81 день, если в ближайшее время не будет осадков.

"В настоящий момент запасы Чернореченского водохранилища составляют 16,8 млн куб м воды. Если 7 млн куб м неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя, с учетом того, что до конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день", – сообщил и. о. вице-губернатора города Владимир Базаров на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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