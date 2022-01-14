По материалам природоохранной прокуратуры дознаватели полиции Балаклавского района Севастополя возбудили сразу два уголовных дела по факту незаконной вырубки краснокнижного можжевельника и других деревьев. Сумма ущерба составила около полумиллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства региона.

"Установлено, что на территории заказника "Байдарский" вырублено сорок пять деревьев "можжевельник дельтовидный", который занесен в Красную книгу Севастополя <…> и причинили ущерб почти 450 тыс. рублей", – говорится в сообщении.

Помимо ущерба в денежном эквиваленте, своими действиями злоумышленники нарушили исторически сложившийся ландшафт и целостность природного комплекса, изменив тем самым и места обитания редких видов растений и животных, уточнили в прокуратуре.