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Новости Крыма

В Севастополе за фиктивные зачеты осудили морских инспекторов

03 февраля 2025, 17:43Общество

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В Севастополе вступили в законную силу приговоры в отношении бывших руководителей центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по г. Севастополю. Они признаны виновными в служебном подлоге и превышении полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры.

"В период с июля по август 2023 года один из осужденных, занимавший на момент преступления должность начальника центра ГИМС, обратился в инспекцию как заявитель с целью получения права управления моторным судном и гидроциклом. Осужденные вступили в преступный сговор, предусматривающий проставление обратившемуся оценок "зачтено" за проверку практических навыков управления плавсредствами без фактического проведения экзамена", – сказано в сообщении.

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