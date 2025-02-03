В Севастополе за фиктивные зачеты осудили морских инспекторов

В Севастополе вступили в законную силу приговоры в отношении бывших руководителей центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по г. Севастополю. Они признаны виновными в служебном подлоге и превышении полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры.

"В период с июля по август 2023 года один из осужденных, занимавший на момент преступления должность начальника центра ГИМС, обратился в инспекцию как заявитель с целью получения права управления моторным судном и гидроциклом. Осужденные вступили в преступный сговор, предусматривающий проставление обратившемуся оценок "зачтено" за проверку практических навыков управления плавсредствами без фактического проведения экзамена", – сказано в сообщении.