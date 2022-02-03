Новости Крыма В Севастополе за сутки выявили 1 136 новых случаев заражения COVID-19

В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 1 136 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства. Максимум по числу заболевших был зарегистрирован накануне, 21 февраля, когда выявили 1 290 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. "Умерли семь человек в возрасте от 38 до 85 лет. За последние сутки в ковидные стационары Севастополя было госпитализировано 56 человек, выписано 74 пациента. На данный момент в больницах находится 670 пациентов, из них 503 – с подтвержденным COVID-19", – сказано в сообщении. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

