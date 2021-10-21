Новости Крыма

В Севастополе задержали магазинного вора

21 октября 2021, 10:54Происшествия в Крыму

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В Севастополе росгвардейцы задержали жителя Кавказа, подозреваемого в кражах товаров из местных магазинов. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

Сообщение о попытке кражи поступило накануне вечером из одного из магазинов Севастополя. По тревоге на место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Они задержали подозреваемого, который пытался вынести приглянувшийся ему товар под полой куртки. Как оказалось, не впервые.

"Правоохранители задержали гражданина, подозреваемого в совершении противоправных действий, в том числе, в причастности к совершенной ранее из этого же магазина кражи алкоголя. Как пояснил росгвардейцам охранник торгового зала, мужчина был ранее замечен в незаконном присвоении товара. Однако в тот раз сотрудник магазина не смог задержать злоумышленника, выбежавшего из помещения с бутылкой элитного алкоголя", – сообщили в крымском управлении Росгвардии.

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