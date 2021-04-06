В Севастополе задержали мужчину, воровавшего велосипеды из подъездов



скачать программу для картинок



40-летний севастополец отправится на скамью подсудимых из-за уголовного дела о краже. Мужчина промышлял тем, что периодически воровал из подъездов велосипеды, оставленные жильцами без присмотра, рассказали в пресс-службе УМВД по Севастополю.

На одной из таких краж злоумышленник и погорел: его задержали по горячим следам после того, как 34-летняя жительница города сообщила в полицию об украденном из подъезда велосипеде стоимостью семь тысяч рублей. Выяснилось, что мужчина заприметил бесхозный транспорт, когда приходил в гости к знакомому. Так как на велосипеде не было противоугонного троса, он без проблем его похитил. "Распорядиться похищенным злоумышленник не успел – сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого, изъяли украденный велосипед и вернули владелице. Полицейским стало известно, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности, а также установили его причастность к аналогичной краже, совершенной в прошлом году", – уточнили в ведомстве.