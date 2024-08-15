В Севастополе задержали подозреваемого в краже мясорубки

В Севастополе задержан мужчина, который подозревается в краже мясорубки из продуктового магазина. Об этом информирует пресс-служба Управления МВД России по городу.

"Установлено, что 26-летний местный житель зашел в торговый зал магазина под видом покупателя и сразу же направился к прилавку с мясорубками. Делая вид, что выбирает товар, он взял одну из коробок и стал ждать, когда сотрудники магазина потеряют бдительность", – говорится в сообщении.

После, по информации полиции, мужчина с мясорубкой пошел к выходу. Но своевременная реакция сотрудников магазина и плохая репутация лжепокупателя помогла предотвратить кражу.