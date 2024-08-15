Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

В Севастополе задержали подозреваемого в краже мясорубки

15 августа 2024, 12:34Общество

3

В Севастополе задержан мужчина, который подозревается в краже мясорубки из продуктового магазина. Об этом информирует пресс-служба Управления МВД России по городу.

"Установлено, что 26-летний местный житель зашел в торговый зал магазина под видом покупателя и сразу же направился к прилавку с мясорубками. Делая вид, что выбирает товар, он взял одну из коробок и стал ждать, когда сотрудники магазина потеряют бдительность", – говорится в сообщении.

После, по информации полиции, мужчина с мясорубкой пошел к выходу. Но своевременная реакция сотрудников магазина и плохая репутация лжепокупателя помогла предотвратить кражу.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Август 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх