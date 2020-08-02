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В Севастополе закроют цирк ради строительства гостиницы

В Севастополе закроют цирк ради строительства гостиницы

Сегодня, 14:19Новости

В Севастополе планируется убрать шатер цирка на улице Пожарова ради строительства на этом месте гостиницы для спортсменов. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев на стройплощадке СОК имени 200-летия Севастополя. По словам властей, будут проведены переговоры с "Росгосцирком", филиалом которого является Севастопольский цирк, о переносе циркового шатра в другое место. "Планируем подобрать им другую площадку, а этот кусочек вернуть обратно городу, чтобы там построить гостиницу для спортсменов, которые будут приезжать на соревнования", – рассказал Развожаев.

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