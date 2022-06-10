В Севастополе "заминировали" детсады и здание правительства

В Севастополе анонимные угрозы о минировании получили в правительстве, судах, университете и детских садах. Об этом РИА Новости Крым рассказал источник в силовых структурах региона.

"У нас так же (как и в Крыму – ред.): суды, правительство, СевГУ, детские сады", – сообщил собеседник издания.

Об эвакуации из учреждений не сообщается.

В Севастопольском государственном университете сообщили, что эвакуация не проводится.

"Нам часто поступают такие сообщения. Всегда проводятся проверки. Эвакуации нет", – сообщили в вузе.