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Новости Крыма

В Севастополе женщина обстреляла сотрудника управляющей компании

19 сентября 2023, 10:53Происшествия в Крыму

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Жительница многоквартирного дома в Севастополе несколько раз выстрелила в работника управляющей компании, который пришел поменять отопительное оборудование. Об этом рассказали в полиции города.

Об инциденте стало известно от самого пострадавшего, который 14 сентября позвонил в полицию и рассказал, что подвергся нападению женщины, пока демонтировал устаревшее отопительное оборудование в многоэтажке.

"Местная жительница произвела в его сторону несколько выстрелов из предмета, похожего на газовый пистолет, в результате чего он получил химические ожоги", – сообщили в полиции со ссылкой на заявление раненого сотрудника УК.

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