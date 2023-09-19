В Севастополе женщина обстреляла сотрудника управляющей компании

Жительница многоквартирного дома в Севастополе несколько раз выстрелила в работника управляющей компании, который пришел поменять отопительное оборудование. Об этом рассказали в полиции города.

Об инциденте стало известно от самого пострадавшего, который 14 сентября позвонил в полицию и рассказал, что подвергся нападению женщины, пока демонтировал устаревшее отопительное оборудование в многоэтажке.

"Местная жительница произвела в его сторону несколько выстрелов из предмета, похожего на газовый пистолет, в результате чего он получил химические ожоги", – сообщили в полиции со ссылкой на заявление раненого сотрудника УК.