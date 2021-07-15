В Севастополе женщина с молотком напала на компьютерного мастера

Шестидесятилетняя жительница Севастополя едва не расправилась с мастером, которому отдала в ремонт свой компьютер. Об этом проинформировали в пресс-службе УМВД России по Севастополю. "Когда работник выполнил ремонтные работы, он озвучил заказчице сумму, которая, по ее мнению, была завышена, и у них произошел конфликт. Во время ссоры женщина взяла со стола кухонный молоток и пригрозила мастеру расправой", – сказано в сообщении.

Мужчина сбежал от разгневанной клиентки и вызвал полицию. Прибывший на место участковый задержал подозреваемую. На женщину завели уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Ей грозит до двух лет лишения свободы.