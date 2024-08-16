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Новости Крыма

В Севастополе женщине грозит срок за истязания ребенка

16 августа 2024, 14:20Общество

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В Севастополе полиция изъяла троих детей у матери, которая истязала одного из них и не заботилась об остальных. Об этом проинформировали в пресс-службе полиции Севастополя.

В ведомство поступило сообщение от местных жителей о том, что проживающая по соседству 29-летняя женщина ненадлежащим образом воспитывает своих детей, а одного из них истязает. Когда сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, то обнаружили в жилище троих малолетних детей.

"Поскольку они находились в социально-опасном положении, их изъяли и поместили в государственное учреждение. Кроме того, установлено, что старший ребенок – 10-летняя дочь – имеет следы истязания, она направлена в медицинское учреждение. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает", – сказано в сообщении.

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