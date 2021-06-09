В Севастополе звезды балета выберут лучшую сцену

В июле в Севастополе выступят признанные звезды мирового балета. По итогам полномасштабного гала-концерта, который посвятят завершению театрального сезона 2020/21 Севастопольского государственного театра оперы и балета, эксперты выберут временную площадку, на которой будут выступать все приглашенные артисты театра вплоть до открытия собственной сцены нового федерального учреждения культуры в Севастополе. Об этом РИА Новости Крым рассказал замдиректора театра, народный артист России Андрей Уваров.

"В Севастополе есть две площадки, в целом приспособленные к показу балетного искусства: театр Луначарского, где мы провели свой первый гала-концерт, и Дом культуры рыбаков (ДКР). Мы на этот раз приняли решение попробовать использовать еще и эту сцену, чтобы оценить возможности двух площадок – и с творческой, и с эмоциональной стороны. Посмотрим, какой будет реакция публики: где, что и как будет принято. И уже исходя из этого решим, где будем базироваться и проводить все мероприятия до открытия уже нашего театра", – уточнил Уваров.