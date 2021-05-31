Новости Крыма

В СевГУ Ростех откроет кафедру мобильной связи

31 мая 2021, 11:55Общество

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В Севастопольском государственном университете (СевГУ) при поддержке госкорпорации Ростех будет создана кафедра по инновационным телекоммуникационным технологиям, а также разработана магистерская программа обучения по тематике технологий мобильной связи пятого поколения. Как проинформировала пресс-служба корпорации, это предусмотрено заключенным между Ростехом и СевГУ соглашением о сотрудничестве. Соглашение также предусматривает совместную организацию студенческих олимпиад в области программирования, радиотехники и перспективных технологий мобильной связи. "В рамках реализации соглашений с правительством РФ Ростех имеет большие потребности в высококвалифицированных специалистах, поэтому нашей первоочередной задачей является формирование кадрового резерва международного уровня. Помимо привлечения лучших инженеров и программистов, мы должны помогать "выращивать" новые кадры", – сообщил директор по особым поручениям Ростеха Василий Бровко.

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