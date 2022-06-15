По ряду улиц в Симферополе, Керчи и других населенных пунктах Крыма до вечера не будет воды. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Вода Крыма"

По данным компании, из-за ремонтов в Симферополе ориентировочно до 23.00 ограничено водоснабжение по улицам Первой Конной Армии, Целинной, Димитрова, 60 лет Октября, Табачной, Аянской, Днепровской, Красных Зорь, Дружбы, Соколиной, Залесской, Аральской, Шевченко, Баррикадной, Бастионной, Санитарной, Голубиной и в Ключевом переулке.

В связи с ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения на ул. Качинской, до 20-00 (ориентировочно) ограничено холодное по адресу: ул. Зенитная, ул. Качинская, ул. Батумская, ул. Очаковская, ул. Гражданская, ул. Дмитрия Ульянова, ул. Миллера, ул. Гавена, а также на прилегающих улицах и переулках.

В связи с выполнением работ по укладке дорожного покрытия и переустройством участков трубопроводов до 20 часов воды не будет в столичных микрорайонах Каменка и Хошкельды.

В Керчи из-за повреждения на сетях до 17 часов без воды улица Ворошилова, 27, корпуса 1, 31, 33, 35, 37 и Буденного, 26, 29, 31, 32, 33, 40.