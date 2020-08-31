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В школах Крыма ликвидировали печное отопление и уличные туалеты

В школах Крыма ликвидировали печное отопление и уличные туалеты

31 августа 2020, 13:54Новости

Крымские сельские школы в полной мере оборудованы современными системами отопления и теплыми туалетами. Об этом в ходе онлайн пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе проинформировала Министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.

"К началу учебного года все крымские школы, в том числе и сельские, оснащены новыми газовыми котельными, – сообщила Лаврик. – Кроме того, во всех школах обустроены санузлы".

В наступающем учебном году в школах, помимо обязательной термометрии, регулярной дезинфекции и соблюдения социальной дистанции, будет организован ряд мероприятий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, вход в учебные заведение должен осуществляться через несколько входов, а потоки учеников разделены при помощи индивидуального времени начала занятий.

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