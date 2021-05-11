Новости Крыма

В школах Крыма усиливают меры безопасности после трагедии в Казани

11 мая 2021, 11:49Общество

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Меры безопасности усиливают во всех школах и интернатах Крыма после стрельбы в школе в Казани. Об этом РИА Новости Крым проинформировала пресс-секретарь Минобразования республики Александра Шелухина.

Число жертв стрельбы в казанской школе достигло 11 "Когда сегодня узнали об этом страшном событии в Казани, было проведено совещание и принято решение усилить меры безопасности. Сейчас ответственные лица занимаются этим процессом. Меры безопасности будут усилены не только в школах, но и в государственных учреждениях интернатного типа", – рассказала собеседница агентства. Во вторник 11 мая в школе № 175 Казани неизвестные открыли стрельбу из огнестрельного оружия, затем произошел взрыв. По неофициальным данным, погибли 11 человек, в том числе девять детей. По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, стрельбу в школе устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. Во всех учебных заведениях города, а также других регионов России усилены меры безопасности.

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