В школах Крыма усиливают меры безопасности после трагедии в Казани

Меры безопасности усиливают во всех школах и интернатах Крыма после стрельбы в школе в Казани. Об этом РИА Новости Крым проинформировала пресс-секретарь Минобразования республики Александра Шелухина.

Число жертв стрельбы в казанской школе достигло 11 "Когда сегодня узнали об этом страшном событии в Казани, было проведено совещание и принято решение усилить меры безопасности. Сейчас ответственные лица занимаются этим процессом. Меры безопасности будут усилены не только в школах, но и в государственных учреждениях интернатного типа", – рассказала собеседница агентства. Во вторник 11 мая в школе № 175 Казани неизвестные открыли стрельбу из огнестрельного оружия, затем произошел взрыв. По неофициальным данным, погибли 11 человек, в том числе девять детей. По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, стрельбу в школе устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. Во всех учебных заведениях города, а также других регионов России усилены меры безопасности.