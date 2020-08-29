В школах Крыма запретили собирать с родителей деньги на рециркуляторы

В школах Крыма запрещено собирать деньги с родителей на приобретение рециркуляторов в классы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования региона.

Столь необходимые приборы для обеззараживания воздуха, предусмотренные требованиями Роспотребнадзора для профилактики распространения коронавируса в закрытых помещениях, будут приобретены за счет бюджетных средств, заверили в ведомстве.

Сейчас образовательные организации уже обеспечены 2962 рециркуляторами, сообщила первый замминистра образования и науки республики Валентина Бойко.