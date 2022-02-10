Новости Крыма В школе Симферополя установили опасную спортплощадку

Прокуратура обязала администрацию Симферополя заменить опасную спортивную площадку, которую установили в школе в микрорайоне Фонтаны. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства. "Администрацией г.Симферополя заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории школы, расположенной в микрорайоне Фонтаны. Вместе с тем подрядной организацией установлено спортивное оборудование, которое не соответствует установленным стандартам безопасности", – сказано в сообщении прокуратуры. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

