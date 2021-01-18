Новости Крыма

В симферопольскую воду стали добавлять больше хлора

18 января 2021, 14:20Общество

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Специалисты усилили хлорирование питьевой воды в крымской столице из-за забора воды из нижних горизонтов Симферопольского водохранилища. Об этом сообщил гендиректор предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов на совещании по проблемам водоснабжения региона. "К сожалению, в конце той недели из Симферопольского водохранилища с низких горизонтов мы уже насосами хватанули то, что хватанули, по городу пошел определенный запах. Мы увеличили дозу хлора, вода абсолютно безвредная", – сказал Баженов.

В то же время он заверил, что ужесточать графики подачи воды в Симферополе из-за обмелевших водохранилищ не планируется. "Никаких ужесточений графика по Симферополю мы не предвидим. Все работы (по налаживанию стабильного водоснабжения – ред.), которые запланированы и профинансированы, как Республикой Крым, так и федеральным центром, у нас выполняются строго по графику", – уточнил Баженов.

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