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Новости Крыма

В Симферополе 14 улиц на день останутся без света

17 мая 2023, 10:12Общество

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В среду 14 улиц Симферополя на день останутся без света. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".

"В связи с плановым ремонтом электрооборудования в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику", – сказано в сообщении компании.

Так, в зону отключения попадают улицы Винницкая (146-172, 13-23), Телефонный спуск (21), Связистов (142-174), Высотная/ Бархатовой (139-167), пер. Конечный (2-16), Петровская балка (318-340, 285-305), Производственная (6-56), Тарабукина (165-167), Второй Петровский проезд (1-3), Центральная (1-19), Чумацкая (12, 13), Подгорная (1А), Ялтинская (28, 173).

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