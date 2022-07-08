В Симферополе десять улиц останутся без электричества в пятницу

В Симферополе жители десяти улиц останутся без электричества в пятницу. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".
По данным предприятия, 8 июля до 17.00 в связи с проведением капитального ремонта подачу электроэнергии прекратят по следующим адресам:
–ул. Целинная, 24-74 (чет), 29-71 (нечет)
–ул. Димитрова, 38-74 (чет), 33-73 (нечет)
–ул. Севастопольская, 250а
–ул. Полигонная, 50А-68 (чет), 35/122-79 (нечет)
–ул. Жидкова, 38-72 (чет), 37А-63А (нечет)
–ул. Коммунальная, 18-22 (чет), 1-29А (нечет)
–ул. Крылова, 100-130 (чет), 107-123 (нечет)
–ул. Артиллерийская, 86-88 (чет)
–ул. Братская, 66-106 (чет), 59-103 (нечет)
–ул. Интернациональная, 25.