Новости Крыма В Симферополе десять улиц останутся без электричества в пятницу

В Симферополе жители десяти улиц останутся без электричества в пятницу. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго". По данным предприятия, 8 июля до 17.00 в связи с проведением капитального ремонта подачу электроэнергии прекратят по следующим адресам: –ул. Целинная, 24-74 (чет), 29-71 (нечет) –ул. Димитрова, 38-74 (чет), 33-73 (нечет) –ул. Севастопольская, 250а –ул. Полигонная, 50А-68 (чет), 35/122-79 (нечет) –ул. Жидкова, 38-72 (чет), 37А-63А (нечет) –ул. Коммунальная, 18-22 (чет), 1-29А (нечет) –ул. Крылова, 100-130 (чет), 107-123 (нечет) –ул. Артиллерийская, 86-88 (чет) –ул. Братская, 66-106 (чет), 59-103 (нечет) –ул. Интернациональная, 25. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

