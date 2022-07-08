Новости Крыма

В Симферополе десять улиц останутся без электричества в пятницу

08 июля 2022, 11:09Общество

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В Симферополе жители десяти улиц останутся без электричества в пятницу. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".

По данным предприятия, 8 июля до 17.00 в связи с проведением капитального ремонта подачу электроэнергии прекратят по следующим адресам:

–ул. Целинная, 24-74 (чет), 29-71 (нечет)

–ул. Димитрова, 38-74 (чет), 33-73 (нечет)

–ул. Севастопольская, 250а

–ул. Полигонная, 50А-68 (чет), 35/122-79 (нечет)

–ул. Жидкова, 38-72 (чет), 37А-63А (нечет)

–ул. Коммунальная, 18-22 (чет), 1-29А (нечет)

–ул. Крылова, 100-130 (чет), 107-123 (нечет)

–ул. Артиллерийская, 86-88 (чет)

–ул. Братская, 66-106 (чет), 59-103 (нечет)

–ул. Интернациональная, 25.

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