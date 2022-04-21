Новости Крыма В Симферополе до вечера не будет света – адреса

Из-за капитального ремонта на сетях 21 апреля прекращена подача электроэнергии по ряду адресов в Симферополе, информирует пресс-служба компании "Крымэнерго". По данным пресс-службы, речь идет о следующих адресах: Гоголя, 32, Желябова, 26-38 (чет), 21-33/2 (нечет), Луначарского, 2/25-4 (чет), 3-9 (нечет), Желябова/ Маяковского, 38/15. Пушкина, 40/4, Жуковского, 26/7, Маяковского, 4-12 (чет), 5-21 (нечет), Самокиша, 26, переулок Пионерский, 4, Джанкойская, 148-170 (чет), 145-161 (нечет),Евпаторийское шоссе, 20, 85-183 (нечет), Пехотинцев, 2-8 (чет), 1-29 (нечет), переулок Чокърак, 2-8 (чет), Весенняя, 25-27 (нечет) Ларионова, 62. Также без света в течение дня остаются жители микрорайона Каменка и садовых товариществ "Таврида", "Сигнал", "Связист", "Источник", "Монтажник". Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

