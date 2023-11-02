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Новости Крыма

В Симферополе ГАЗ насмерть сбил пешехода

02 ноября 2023, 15:20Происшествия в Крыму

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В Симферополе водитель автомобиля "ГАЗ 2752" насмерть сбил пешехода и въехал в припаркованное авто. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по Крыму.

Авария произошла накануне вечером на улице Буденного.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "ГАЗ 2752" допустил наезд на пешехода 1966 года рождения, который переходил проезжую часть в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. После чего автомобиль совершил наезд на припаркованный автомобиль Volkswagen Passat. В результате ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью", – уточняется в сообщении.

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