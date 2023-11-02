В Симферополе ГАЗ насмерть сбил пешехода

В Симферополе водитель автомобиля "ГАЗ 2752" насмерть сбил пешехода и въехал в припаркованное авто. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по Крыму.

Авария произошла накануне вечером на улице Буденного.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "ГАЗ 2752" допустил наезд на пешехода 1966 года рождения, который переходил проезжую часть в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. После чего автомобиль совершил наезд на припаркованный автомобиль Volkswagen Passat. В результате ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью", – уточняется в сообщении.