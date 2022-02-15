По ряду улиц Симферополя и нескольких населенных пунктов Крыма до вечера не будет воды из-за ремонтов на сетях. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Вода Крыма".

В Симферополе до 20 часов без воды останутся следующие улицы: Битумная, Ракетная, Ларионова, Джанкойская, Мелитопольская, Линейная, Мариша, Салгирный переулок, а также прилегающие улицы и в переулки.

До 17 часов подачу ресурса ограничат для жителей симферопольских улиц Дзюбанова, Чернышевского, Спера, Пехотинцев, Генчлик, Гоголя, Проездной, Герцена, по бульвару Ленина, в переулках Вокзальном и Чокрак, а также в поселке Грэсовском, по улицам Кржижановского, Энергетиков, Большевика Попова.