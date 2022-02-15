Новости Крыма

В Симферополе и ряде населенных пунктов не будет воды – адреса

15 февраля 2022, 11:21Общество

1

По ряду улиц Симферополя и нескольких населенных пунктов Крыма до вечера не будет воды из-за ремонтов на сетях. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Вода Крыма".

В Симферополе до 20 часов без воды останутся следующие улицы: Битумная, Ракетная, Ларионова, Джанкойская, Мелитопольская, Линейная, Мариша, Салгирный переулок, а также прилегающие улицы и в переулки.

До 17 часов подачу ресурса ограничат для жителей симферопольских улиц Дзюбанова, Чернышевского, Спера, Пехотинцев, Генчлик, Гоголя, Проездной, Герцена, по бульвару Ленина, в переулках Вокзальном и Чокрак, а также в поселке Грэсовском, по улицам Кржижановского, Энергетиков, Большевика Попова.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Февраль 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх