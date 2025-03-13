Утром 13 марта в Симферополе на улице Сельская иномарка столкнулась с маршрутным автобусом. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

"По предварительным данным, 13 марта около 06:20 в Симферополе водитель 1958 года рождения автомобиля Hyundai, двигаясь по улице Сельская в направлении улицы Глинки, допустил столкновение с автобусом ПАЗ под управлением водителя 1964 года рождения, который двигался во встречном направлении", – сказано в сообщении ведомства.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира легкового автомобиля, сообщили в Прокуратуре Республики Крым.

"Пострадавших доставили в медицинскую организацию, им оказывается необходимая помощь", – уточнили в надзорном органе.