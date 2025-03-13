Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

В Симферополе иномарка столкнулась с автобусом – пострадали люди

13 марта 2025, 15:06Новости

55

Утром 13 марта в Симферополе на улице Сельская иномарка столкнулась с маршрутным автобусом. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

"По предварительным данным, 13 марта около 06:20 в Симферополе водитель 1958 года рождения автомобиля Hyundai, двигаясь по улице Сельская в направлении улицы Глинки, допустил столкновение с автобусом ПАЗ под управлением водителя 1964 года рождения, который двигался во встречном направлении", – сказано в сообщении ведомства.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира легкового автомобиля, сообщили в Прокуратуре Республики Крым.

"Пострадавших доставили в медицинскую организацию, им оказывается необходимая помощь", – уточнили в надзорном органе.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Март 2025
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх