В Симферополе мужчина украл банковский терминал с прилавка магазина

Симферополец украл банковский терминал с прилавка в одном из продуктовых магазинов крымской столицы. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по РК. Как рассказали правоохранители, заявление в полицию подал продавец магазина. Он уточнил, что мужчина зашел в торговое помещение и открыто похитил устройство.

Выяснилось, что грабителем оказался 62-летний местный житель. Мужчина с 1999 года несколько раз привлекался к уголовной ответственности за преступления различной тяжести. Задержанный признался в совершении преступления, его заключили под стражу. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.