Новости Крыма

В Симферополе мужчина украл банковский терминал с прилавка магазина

В Симферополе мужчина украл банковский терминал с прилавка магазина

11 января 2021, 11:46Происшествия в Крыму

Симферополец украл банковский терминал с прилавка в одном из продуктовых магазинов крымской столицы. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по РК. Как рассказали правоохранители, заявление в полицию подал продавец магазина. Он уточнил, что мужчина зашел в торговое помещение и открыто похитил устройство.

Выяснилось, что грабителем оказался 62-летний местный житель. Мужчина с 1999 года несколько раз привлекался к уголовной ответственности за преступления различной тяжести. Задержанный признался в совершении преступления, его заключили под стражу. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Январь 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх