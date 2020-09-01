В Симферополе мужчину спасли из горящей квартиры

Рано утром в Симферополе на пожаре чуть не погиб мужчина. Владельца загоревшейся квартиры успели эвакуировать пожарные, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сообщение о возгорании в одном из жилых домов по улице Никанорова в столице Крыма поступило около семи часов утра. По прибытии на место происшествия сотрудники пожарно-спасательных служб выяснили, что пожар распространяется на первом этаже пятиэтажного жилого дома, квартира, горящее помещение сильно задымлено.

"Звеном газодымозащитной службы проведена разведка помещений, в ходе которой был обнаружен пострадавший. Мужчину вывели из зоны задымления и передали сотрудникам скорой медицинской помощи", – проинформировали в пресс-службе ведомства.