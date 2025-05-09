В Симферополе на 9 мая ограничат движение

9 мая в Симферополе перекроют улицу Павленко, это связано с проведением мероприятий по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале городской администрации.

"Ограничение движения транспортных средств будет введено с 06:00 до 14:00 часов 9 мая на месте проведения публичного мероприятия на улице Павленко: участок от улицы Александра Невского до парка имени Гагарина", – сказано в публикации.

Также на обозначенном участке нельзя будет парковаться. А тех, кто нарушит запрет, будут эвакуировать на спецстоянку. Жителей и гостей крымской столицы призывают учитывать эту информацию и выбирать другие маршруты.