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Новости Крыма

В Симферополе на 9 мая ограничат движение

09 мая 2025, 12:32Общество

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9 мая в Симферополе перекроют улицу Павленко, это связано с проведением мероприятий по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале городской администрации.

"Ограничение движения транспортных средств будет введено с 06:00 до 14:00 часов 9 мая на месте проведения публичного мероприятия на улице Павленко: участок от улицы Александра Невского до парка имени Гагарина", – сказано в публикации.

Также на обозначенном участке нельзя будет парковаться. А тех, кто нарушит запрет, будут эвакуировать на спецстоянку. Жителей и гостей крымской столицы призывают учитывать эту информацию и выбирать другие маршруты.

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