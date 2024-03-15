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Новости Крыма

В Симферополе на дому проголосовал "настоящий полковник"

15 марта 2024, 17:22Общество

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На избирательном участке № 334 в Симферополе прошло первое голосование на дому. За своего кандидата проголосовали Валентина Николаевна и Василий Иванович Куцоконь. После исполнения гражданского долга супруги сообщили корреспонденту РИА Новости Крым, почему для них так важно участвовать в выборах.

"Я позавчера пошла на участок, там женщина сидела. Я ей сказала, так и так, у меня муж на улицу не выходит, можно, чтобы к нам пришли? – рассказала Валентина Николаевна. – Она спросила, по какому заболеванию, записала все и сказала, что вот с 15 по 17 марта к вам приедут, проголосуете. А поскольку окна наши выходят на эту сторону, то я следила. У меня с телефоном что-то случилось, а домофон не работает. Я думаю, люди приедут, будут ждать, а домофон не сработает, так я выглядываю, жду".

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