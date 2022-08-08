Новости Крыма

В Симферополе на два дня отключат свет – адреса

08 августа 2022, 09:45Общество

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По ряду улиц в Симферополе два дня подряд будут производить отключения электроэнергии в дневное время. Об этом передает пресс-служба компании "Крымэнерго".

Отключения пройдут 8 и 9 августа с 8 часов до 17.00 по улицам Садовой, 18-36, Подводников, 13-22 25, Репина, 66-108 (чет), 75-99 (нечет), Целинной, 24-74 (чет), 29-71 (нечет), Димитрова, 38-74 (чет), 33-73 (нечет), Севастопольской, 250А, Генической, 1-4, Самохвалова, 2-8 (чет), 1-35 (нечет), Кубанской, 2, Таманской, 2-32 (чет), 1-27 (нечет), по проспекту Победы, 290, 312, 215-243 и в Садовом переулке, 12-16 (чет), 13-25 (нечет).

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