Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

В Симферополе на сутки отключат воду

22 января 2025, 10:49Общество

3

Часть Симферополя 23 января останется без воды из-за работ по переустройству магистрального водовода. Об этом сообщили в компании "Вода Крыма".

По данным предприятия, воды не будет с 8:00 23 января. Полное восстановление водоснабжения ожидается к 8 часам утра на следующий день.

Отключение коснется микрорайона Мате Залки, улиц Центральной, Осипенко, Камчатской Александровской, Кременчугской, Фомина, Раснецова, Алексеева, Оленчука в микрорайоне Битак. Также воды не будет по ряду улиц в микрорайонах Солнечная долина и Старый город. Кроме того, частичные отключения запланированы по улицам Гурзуфская, Киевская, Суходольная, 51-й Армии, Воровского.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Январь 2025
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх