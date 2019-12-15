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В Симферополе начали продавать новогодние елки

В Симферополе начали продавать новогодние елки

15 декабря 2019, 22:22Новости

В Симферополе началась продажа новогодних елок в районе Кубыйшевского рынка, Москольца и других центральных мест города.

"Наиболее ходовые новогодние елки у нас по цене 900-1000 рублей (335 – 373 гривны – КР). Они идут, как стандарт. Для малоимущих есть деревца дешевле, но не ниже 500 рублей (186 гривен – КР)", – рассказал корреспонденту Крым.Реалии один из продавцов новогодних елок в Симферополе.

Российские власти Симферополя сообщали, что продажа новогодних елок начнется с 16 декабря, но некоторые точки реализации открылись фактически с 13 декабря.

По информации первого заместителя главы подконтрольной России администрации Симферополя Сергея Бажана, в этом году в городе будут работать 28 точек по продаже новогодних елок.

В предновогодний период подконтрольное России Минприроды Крыма сообщает об усилении контроля за незаконной вырубкой хвойных насаждений на полуострове. В ведомстве предупреждают о наказании за вырубку хвойных деревьев – штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

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