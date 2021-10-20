Новости Крыма

В Симферополе огонь охватил склад

20 октября 2021, 10:01Происшествия в Крыму

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Пожар произошел на территории склада на улице Луговая в Симферополе, на месте работают пожарные подразделения. Об этом информирует пресс-служба республиканского главка МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в среду около 6 утра. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Существовала угроза распространения огня.

"Организована работа оперативного штаба и службы пожаротушения Главного управления, создано два боевых участка, подано четыре ствола. По состоянию на 7 утра пожар локализован", – сказано в сообщении ведомства.

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