В Симферополе огонь охватил склад

Пожар произошел на территории склада на улице Луговая в Симферополе, на месте работают пожарные подразделения. Об этом информирует пресс-служба республиканского главка МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в среду около 6 утра. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Существовала угроза распространения огня.

"Организована работа оперативного штаба и службы пожаротушения Главного управления, создано два боевых участка, подано четыре ствола. По состоянию на 7 утра пожар локализован", – сказано в сообщении ведомства.