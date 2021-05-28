Новости Крыма

В Симферополе осудили серийного грабителя

28 мая 2021, 12:46Общество

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Симферопольский железнодорожный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 32-летнего местного жителя, который совершил серию грабежей в крымской столице. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры РК.

Как уточнили в ведомстве, после освобождения из мест лишения свободы в мае 2020 года, не имея постоянного источника дохода, подсудимый совершил ряд преступлений на территории Симферополя: открыто похитил имущество потерпевшей, сорвав с женщины золотую цепочку, и при аналогичных обстоятельствах через несколько дней попытался повторить преступление. Однако вторая попытка оказалась неудачной, поскольку потерпевшая оказала сопротивление. Вскоре злоумышленника задержали правоохранители. "Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статями УК РФ с формулировками "покушение на грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни и здоровья " и "грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни и здоровья", – сказано в сообщении надзорного ведомства.

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