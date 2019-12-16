Новости Крыма

В Симферополе открылась новогодняя ярмарка

В Симферополе открылась новогодняя ярмарка

16 декабря 2019, 18:41Новости

В центре Симферополя возле площади имени Ленина открылась новогодняя ярмарка, которая будет работать до 12 января, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На ярмарке установлены торговые киоски, где продают новогодние украшения, искусственные ели, новогодние подарки, мед. Цены на искусственные ели от 1500 рублей высотой один метр до 7500 рублей – в 2,2 метра.

"У нас огромный выбор новогодних елок польского производства, но жители крымской столицы традиционно предпочитают покупать на Новый год живые деревья. Поэтому высокого спроса на искусственные ели нет", – рассказал корреспонденту Крым.Реалии продавец.

На прошлой неделе в Симферополе началась продажа живых новогодних елок.

Ранее глава подконтрольного России Минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин сообщил, что 21 декабря в Симферополе запланирована предновогодняя продуктовая ярмарка, на которую фермеры завезут 200 тонн продукции по ценам на 20-25% ниже рыночных.

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