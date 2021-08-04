В Симферополе на улице Генерала Васильева произошло ДТП с участием автомобилей BMW и "ГАЗель", пострадали два человека. Об этом информирует МВД России по РККрыму. "Водитель легкового автомобиля BMW 520 совершал поворот налево. Водитель едущей сзади в попутном направлении грузовой "ГАЗели" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, врезался в BMW, после чего перевернулся. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля "ГАЗель". На месте аварии работает наряд ГИБДД", – уточняют полицейские.
В Симферополе перевернулась "ГАЗель": есть пострадавшие
04 августа 2021, 12:11Происшествия в Крыму
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