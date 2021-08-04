Новости Крыма В Симферополе перевернулась "ГАЗель": есть пострадавшие

В Симферополе на улице Генерала Васильева произошло ДТП с участием автомобилей BMW и "ГАЗель", пострадали два человека. Об этом информирует МВД России по РККрыму. "Водитель легкового автомобиля BMW 520 совершал поворот налево. Водитель едущей сзади в попутном направлении грузовой "ГАЗели" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, врезался в BMW, после чего перевернулся. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля "ГАЗель". На месте аварии работает наряд ГИБДД", – уточняют полицейские. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

