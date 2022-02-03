В Симферополе перезапускают котельные после крупной аварии

В Симферополе ликвидировали аварию на электросетях, в результате которой без света и тепла остался центр города. Об этом информирует пресс-служба администрации Симферополя в своем Telegram-канале.

Авария произошла в четверг днем на линии 10 кВ. В результате без электроэнергии остались проспект Кирова, бульвар Франко, улица Менделеева и прилегающие к ним улицы и переулки, а также расположенные в центре котельные.

"Энергетики ликвидировали крупную аварию на сетях. В настоящее время проводятся работы по запуску котельных", – сообщили в администрации.