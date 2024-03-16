В Симферополе под марш "Радость Победы" встретили поезд Крымской весны

На вокзал Симферополя прибыл поезд Крымской весны – пассажирский поезд № 27 "Москва – Симферополь", на вагонах которого изображен полуостров в цветах российского триколора. Волонтеры раздавали пассажирам праздничные флажки и поздравляли с праздником.

Симферопольский эстрадно-духовой оркестр во время прибытия поезда играл марш "Радость Победы" русского военного капельмейстера Василия Беккера.

"Я выбрал такие воодушевляющие, бодрые, дающие хорошее настроение людям мелодии. Марш "Радость Победы", увертюру Дунаевского из кинофильма "Дети капитана Гранта", "Катюшу", – сообщил главный дирижер оркестра Эдуард Волков.