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Новости Крыма

В Симферополе подростка сбила машина

Сегодня, 10:12Происшествия в Крыму

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В Симферополе машина сбила подростка, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом передает Госавтоинспекция Крыма.

"По предварительным данным, 12 августа 20.00 в Симферополе, водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем Toyota Platz, двигаясь по улице Киевской со стороны улицы Толстого в направлении улицы Кечкеметской, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2008 года рождения", – говорится в сообщении.

В ГАИ уточняют, что молодой человек переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте: слева направо по ходу движения автомобиля. При этом регулируемый пешеходный переход был в зоне его видимости.

"В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", – дополняют в Госавтоинспекции.

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