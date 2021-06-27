В Симферополе приступили к расчистке русла реки Салгир

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения "Город" приступили к комплексной уборке русла реки Салгир, рассказал директор учреждения Антон Гумен. По его словам, механизированное звено "Города" приступило к регулярной полной очистке русла реки Салгир на участке от улицы Гурзуфской и направляется вниз по течению.

"На сегодняшний день, параллельно с ежедневной очисткой реки от случайного мусора и сухих веток, в том числе и покосом травы на прилегающих территориях, начались работы по расчистке русла специализированной техникой от иловых и земляных отложений", – сообщает слова Гумена пресс-служба администрации крымской столицы. Кроме того, специалисты расчищают русло реки от намывов гравия и песка. Они образовались в результате усиленных потоков воды после обильных осадков, что привело к трудностям пропуска водного потока.