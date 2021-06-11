Новости Крыма В Симферополе провели обрезку деревьев и кустарников на 15 улицах

Работники зеленого хозяйства МБУ "Город" продолжают санитарную, формовочную и глубокую обрезку деревьев и кустарников на улицах Симферополя, проинформировала пресс-служба администрации крымской столицы. С 31 мая по 6 июня сотрудники "Города" провели санитарно-формовочную обрезку деревьев на улицах 60 лет Октября, Чехова, Данилова, Глинки, Береговая, Училищная, Жигалиной, Кечкеметская, Киевская, Февральская, Калинина, Первомайская, Шмидта , бульваре Франко, переулке Элеваторный, а также на площади Куйбышева. По словам директора учреждения Антона Гумена, также выполнено формирование крон 87 кустарников на улицах Александра Невского и Серова. Параллельно сотрудники "Города" убрали порубочные остатки более чем на 20 улицах города. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

