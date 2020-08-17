В Симферополе рецидивистка ударила мужчину ножом в грудь

Совместное распитие алкогольных напитков закончилось для 56-летнего симферопольца ножевым ранением. Об этом информирует пресс-служба МВД. "Пострадавший получил непроникающее ранение в область грудной клетки, что расценивается как легкий вред здоровью", – сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили нож со следами крови. Кроме того, в квартире находилась 56-летняя сожительница потерпевшего, которая и нанесла мужчине удар в грудь.

В ведомстве отметили, что задержанная ранее уже отбывала срок за аналогичное преступление.