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В Симферополе рецидивистка ударила мужчину ножом в грудь

В Симферополе рецидивистка ударила мужчину ножом в грудь

17 августа 2020, 16:27Новости

Совместное распитие алкогольных напитков закончилось для 56-летнего симферопольца ножевым ранением. Об этом информирует пресс-служба МВД. "Пострадавший получил непроникающее ранение в область грудной клетки, что расценивается как легкий вред здоровью", – сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили нож со следами крови. Кроме того, в квартире находилась 56-летняя сожительница потерпевшего, которая и нанесла мужчине удар в грудь.

В ведомстве отметили, что задержанная ранее уже отбывала срок за аналогичное преступление.

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