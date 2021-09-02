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В Симферополе в этом году спроектируют благоустройство 100 дворов

Сегодня, 10:45Общество

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Власти Симферополя планируют в этом году осуществить проектирование порядка 100 дворов, чтобы приступить к строительно-монтажным работам сразу после поступления финансирования. Об этом рассказал глава администрации города Валентин Демидов по итогам совместного с главой Республики Крым обхода дворов на улице Балаклавской.

"В настоящее время сформирован перечень, в который включено порядка 100 дворов, в том числе и расположенных на улице Балаклавской. В текущем году рассчитываем выполнить проектирование, чтобы при выделении финансирования начать строительно-монтажные работы", – приводит слова градоначальника пресс-служба администрации крымской столицы.

По словам Демидова, при обходе руководители республики и города пообщались с местными жителями и выслушали их вопросы и пожелания.

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