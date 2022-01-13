В Симферополе вор вынес кассу мимо спящего продавца магазина

В Симферополе ранее судимый мужчина ночью забрался в круглосуточный магазин и вынес кассу в размере 120 тысяч рублей, а также телефон продавца, который в этот момент спокойно спал. Как сообщает пресс-служба МВД России по РК, в полицию обратился владелец торговой точки. В магазин подозреваемый попал через незакрытое окно.

"Сотрудниками уголовного розыска установлено, что данное преступление совершил 28-летний симферополец. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Задержанный во всем сознался. С его слов, средство связи он сдал в ломбард, а деньги потратил", – говорится в сообщении силовиков.

Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище и с причинением значительного ущерба гражданину". Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.