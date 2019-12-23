Новости Крыма

В Симферополе возобновили движение троллейбусов в аэропорт

В Симферополе возобновили движение троллейбусов в аэропорт

23 декабря 2019, 14:25Новости

В Симферополе с 23 декабря возобновили движение троллейбусов по маршруту №9 "7 Гор. Больница – пос. Аэрофлотский". Об этом сообщает подконтрольное России Министерство транспорта Крыма.

По информации ведомства, по маршруту курсирует пять новых троллейбусов, интервал движения – 25 минут.

"Всего до конца 2019 года предприятие "Крымтроллейбус" получит 27 новых троллейбусов, которые будут использованы на маршрутах, требующих использования техники с возможностью автономного хода", – рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Симферополе в ночное время прекращают работу троллейбусы на маршруте №20 "Аэропорт – Железнодорожный вокзал".

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Декабрь 2019
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх