В Симферополе возобновили движение троллейбусов в аэропорт

В Симферополе с 23 декабря возобновили движение троллейбусов по маршруту №9 "7 Гор. Больница – пос. Аэрофлотский". Об этом сообщает подконтрольное России Министерство транспорта Крыма.

По информации ведомства, по маршруту курсирует пять новых троллейбусов, интервал движения – 25 минут.

"Всего до конца 2019 года предприятие "Крымтроллейбус" получит 27 новых троллейбусов, которые будут использованы на маршрутах, требующих использования техники с возможностью автономного хода", – рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Симферополе в ночное время прекращают работу троллейбусы на маршруте №20 "Аэропорт – Железнодорожный вокзал".